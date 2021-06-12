В Омске снова растет число заболевших коронавирусом

В Омской области снова начала расти заболеваемость коронавирусом. Фото: "КП" Архив

Специалисты прогнозируют приближение третьей волны ковида. При этом некоторые из них отмечают: вирус мутировал и еще сложнее поддается лечению уже разработанными ранее методиками.

В Омской области ситуация пока относительно спокойная. Однако число новых заболевших, выявленных за сутки, начало увеличиваться.

По данным областного минздрава на субботу, 12 июня, в регионе тесты на коронавирус оказались положительными еще у 73 пациентов, 48 из них лечатся дома. Общее число местных жителей, зараженных за все время с начала пандемии уже вплотную приблизилось к 50 тысячам и сейчас составляет 48 324 человека.

59 пациентов выписаны по выздоровлению (41 093 за весь период).

По-прежнему высокой остается смертность. За минувшие сутки зараза забрала еще две жизни (и уже 1 453 в общей сложности).

Также сообщается, что в прививочной кампании приняли участие 234 479 жителя региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 191 221.