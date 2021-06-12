Омичи активно участвуют в акциях "Окна России" и "Флаги России" Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В регионе проходят мероприятия ко Дню России. Омичи активно участвуют в акциях "Окна России" и "Флаги России". Как рассказали в министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта, жители региона украшают свои дома и общественные здания рисунками и государственной символикой, картинками, надписями, посвященными России или своей малой Родине. Все желающие могут выложить эти фотографии в социальные сети.

- 2020-й год внес свои коррективы в празднование мероприятий. Стало хорошей традицией украшать окна своих домов и организаций к памятным и праздничным датам. День России не стал исключением, – сказал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. – Жители районов Омской области с удовольствием украшают окна, вывешивают российский флаг, тем самым обозначая единство.

Акции «Окна России» и «Флаги России» проходят по всей стране и продлятся до 14 июня.