В районах Омкой области раздали 10 тысяч лент в цветах государственного флага

Традиционно в честь Дня России в нашем регионе была организована раздача лент с триколором. В этом году к патриотической акции активно подключились районы области. Начиная с середины недели и вплоть до сегодняшнего дня, волонтеры раздали 10 тысяч лент в цветах государственного флага. Получить их смогли жители 18-ти районов, среди которых Марьяновский, Павлоградский, Исилькульский, Называевский, Москаленский, Большереченский и другие.

- Для граждан нашей страны День России – один самых важных и главных государственных праздников, – считает министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. – Нам досталась процветающая многонациональная страна с богатыми традициями и ресурсами, которые мы сохраняем и приумножаем. Патриоты с гордостью сегодня надевают ленты триколора, которые служат символом неразрывной связи гражданина со своей страной.

Отметим, что большинство районов Омской области сегодня присоединились ко Всероссийской акции «Мы – граждане России», в рамках которой вручали первые паспорта 14-летним жителям региона. Также для сельчан были организованы встречи, где им рассказали о празднике, который отмечается 12 июня, конкурсы рисунков на асфальте, флешмобы, квизы, велопробеги и концерты.

Напомним, что День России – один из самых «молодых» государственных праздников в нашей стране, который отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы Президента.