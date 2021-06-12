Губернатор Александр Бурков поздравил омских студотрядовцев с началом нового сезона

В Омске чествовали студотрядовцев. Фото: правительство Омской области

В День России, 12 июня, в Омске прошло торжественное мероприятие на площади возле памятника труженикам тыла. Глава региона Александр Бурков поздравил действующих представителей студотрядов, а также ветеранов движения с открытием третьего трудового семестра. По мнению губернатора, 12 июня – праздник, когда надо чествовать именно таких неравнодушных людей, работающих во благо страны.

- На этой площади сегодня собрались именно такие люди. Горжусь, что уже много лет вы являетесь локомотивом студотрядовского движения нашей страны. Подтверждением тому стало вручение знамени лучшего регионального отделения России за прошлый сезон. Уверен, что вы будете держать это высокое звание – первого. Это – высокая миссия. Сегодня на вас равняются студенческие отряды других регионов страны. Знаменитому летчику-асу Валерию Чкалову принадлежат слова: «Если быть, то быть первым». Я желаю вам следовать этому жизненному принципу! – сказал Александр Бурков.

Фото: правительство Омской области

Губернатор вручил флаги Омской области зональным штабам студенческих отрядов, которые будут представлять наш регион на территориях федеральных округов России. После получения путевок командирами профильных отрядов с началом целины-2021 омичей поздравил председатель правления Омского регионального отделения РСО Алексей Потейко.

- Мы запускаем трудовой сезон в знаковом для Омска месте и в главный праздник нашей страны. И пусть каждый из вас пронесет и через этот год, и через всю жизнь любовь к Родине, региону, родному учебному заведению. Пусть целина-2021 у каждого удастся! – пожелал Александр Потейко.

Завершилась церемония возложением цветов к памятнику труженикам тыла.

В этом году на «целину» отправятся 4 тысячи омских студотрядовцев. Они будут работать на всероссийских студенческих стройках – «Мирном атоме» в Озерске Свердловской области и «Мирном атоме – ПРОРЫВ» в Северске Томской области. Также наши бойцы отправятся на международную студенческую стройку «Кузбасс 300» в Кемеровскую область.

Фото: правительство Омской области

Кроме того, омские отряды направятся в Краснодарский край, Крым, на Камчатку и Сахалин, а также в Пермский край. Будут они помогать и дома, при возведении новой «Арены».

- В этом году зарплаты довольно серьезно выросли, – прокомментировал председатель правления Омского регионального отделения РСО. – Пандемия заставила пересмотреть отношение компаний к персоналу. Если смотреть относительно 2019-2020 годов – зарплаты выросли на 15 %, а в некоторых отраслях и на 30 %.

Третий трудовой семестр стартовал и для школьных трудовых отрядов. В июне ребята работают в пришкольных лагерях, а в июле-августе будут помогать с озеленением города.