В Омске запустили воздушного змея в цветах российского триколора

В течение всего праздничного дня в Омске и районах области проходят торжественные мероприятия. Творческие коллективы выступают на различных площадках Омска и муниципальных районов области с патриотическими программами.

Сегодня в рамках акции «Российский триколор» молодые партийные активисты регионального отделения партии «Единая Россия» развернули российский флаг большого формата в сквере 70-летия Победы. Местные жители присоединились к празднику, с удовольствием принимая ленточки-триколор и поздравляя друг друга с праздником. Завершилась праздничная акция запускком яркого воздушного змея в цветах российского флага.

«Нам есть, чем гордиться, что помнить и чем дорожить, ведь мы живем в стране с великим культурным, историческим и духовным наследием. Наша страна является несомненным лидером на мировой арене! Российский народ имеет колоссальный патриотический настрой – мы все осознаем, какую ответственность несем перед страной в это непростое время. Сегодня все без исключения создают новую историю России. Лично для меня День России – это еще один повод подумать, как сделать наш регион лучше. Дорогие земляки, желаю вам в этот день счастья и благополучия, оптимизма и новых успехов на благо Родины!», – пожелал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»Вадим Бережной.

Отметим, что праздничные акции в честь Дня России в Омской области продлятся до 14 июня.