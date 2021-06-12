«Сухой» фонтан на улице Бударина в Омске, наконец, включили

Фонтан на улице Бударина снова заработал. Фото: vk.com

Новый фонтан, который открыли после реконструкции улицы Бударина, уже успел стать популярным у омичей. Однако радовались ему недолго, сооружение периодически ломалось. Например, в прошлом году перебои в его работе объясняли неисправностью одного из насосов.

В этом году фонтан отключили 25 мая из-за проседания плитки. Подрядчику пришлось исправлять недочет. И вот все работы завершили, и омичи, наконец, снова смогут отдохнуть в жару в приятном благоустроенном месте.

- Подрядчик устранил просадки плитки на участках вблизи фонтана и по его периметру, специалисты БУ «УДХБ» проверили состояние оборудования, очистили и заменили воду в фонтане. Накануне вечером он запущен, – сообщает пресс-служба омской мэрии.