Центр Омска перекроют почти на неделю из-за ралли «Шелковый путь»

В этом году гонки стартуют в Омске и финишируют в Улан-Баторе. Фото: pixabay.com

Международное ралли «Шелковый путь» каждый раз проходит по новому маршруту. В 2021 году 11-е по счету гонки впервые стартуют из Омска. Событие, конечно, очень значимое, но местным жителям придется столкнуться с трудностями.

Из-за подготовки к самым престижным в мире в этом виде спорта соревнованиям и их проведения почти на неделю – с 10.00 27 июня до 06.00 3 июля – перекроют центр города, сообщает департамент общественной безопасности администрации Омска.

Схема перекрытия дорог. Фото: мэрия Омска

По каким улицам нельзя будет проехать:

- по улице Ленина – на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь;

- улице Тарской на участке – от улицы Ленина до улицы Красина;

- Банковскому переулку – на участке от улицы Певцова до Соборной площади;

- улице Ивана Алексеева – на участке от Соборной площади до улицы Красина.

Также будет запрещена парковка всех видов транспорта:

26 июня с 23.00 до 06.00 3 июля на следующих участках:

- по улице Ленина – на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь;

- улице Тарской – на участке от улицы Ленина до улицы Красина;

- Банковскому переулку – на участке от улицы Певцова до Соборной площади;

- улице Ивана Алексеева – на участке от Соборной площади до улицы Красина;

30 июня с 08.00 до 18.00 – на улице Камышовой (от садоводческого некоммерческого товарищества «Сибирский садовод 9» до улицы В.Ф. Маргелова);

2 июля с 08.00 до 15.00 – на улице Камышовой (от садоводческого некоммерческого товарищества «Сибирский садовод 9» до улицы В.Ф. Маргелова).

Для транспорта предлагается маршрут объезда по улицам Фрунзе, Интернациональной, Герцена, Гагарина, Ивана Алексеева, Певцова, Коммунистической, Чапаева и Банковскому переулку.

Маршрут гонок. Фото: silkwayrally.com

СПРАВКА:

Одиннадцатое издание Международного ралли «Шелковый путь» 2021 года имеет статусы этапов двух самых престижных мировых ралли-рейдовых гоночных серий – Кубка мира ФИА по ралли-рейдам и чемпионата мира по кросс-кантри ралли для мото- и квадроциклистов.

Трасса ралли состоит из десяти этапов, и маршрут поведет участников из Омска через леса Сибири и Алтайские горы в Монголию, пересекая ее с запада на восток, уводя караван ралли «Шелковый путь» в пустыню Гоби. Познакомив участников с монгольским Алтаем, трек приведет их к конечной точке десятидневного ралли-марафона – столице страны Синего неба городу Улан-Батор. На протяжении десяти дней спортивным экипажам предстоит преодолеть семь природных зон – на пути участников будут и леса, и степи, полупустыни и пустыни, и горы, предгорья и пересечения многочисленных русел рек. Церемония финиша одиннадцатого издания Международного ралли «Шелковый путь» 2021 года состоится 11 июля в Улан-Баторе, сообщает официальный сайт гонок.