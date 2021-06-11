15 июня в Кировском округе пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний:

с 10.00 до 20.00 15.06.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» и «Обратного» трубопроводов II луча КРК, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей и ведомств.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Рокоссовского, Лисицкого, 3-я, 4-я Любинские.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.