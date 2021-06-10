«Я бы сама ребенка отцу отдала, если что»: мать больной шизофренией омички, которая украла ребенка у отца, рассказала о состоянии дочери

Сейчас Жамиля продолжает скрываться и от бывшего мужа, и от полиции.

В Омске уже почти пять лет продолжается история, в которой яблоком раздора стал маленький ребенок. Двухлетнего Амиля Тынысова у родителей бывшего мужа четыре года назад похитила больная шизофренией мать, Жамиля. Девушка приехала в деревню и без разрешения увезла ребенка в неизвестном направлении. К тому времени прошел суд, который постановил, что ребенок должен остаться с отцом. С тех пор Муса безуспешно пытается найти жену и ребенка.

- Жамиля совершенно нормальная. Если бы я увидела что-то такое за ней, то сама отдала бы ребенка к отцу, но все нормально. Перед судом Жамиля прошла все экспертизы, она здорова, - настаивает мать девушки. – А судью и опеку они (семья Мусы Тынысова) купили, поэтому суд и решил ребенка с отцом оставить.

Как говорит бабушка, с ребенком все хорошо. Он собирается пойти в школу в этом году. Но вот встретиться с бывшем мужем и следователями Жамиля до сих пор отказывается.