В Советском округе 9 июня пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний: с 10.00 до 20.00 09.06.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающих» и «Обратных» трубопроводов Северного и Западного лучей ТЭЦ-3 (раздельно), совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Заозёрная, проспект Академика Королёва, проспект Мира.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.