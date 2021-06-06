Омичку, давшую порулить машиной сыну-школьнику, оштрафуют на 45 тысяч

Омичка заплатит штраф в 45 тысяч. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В большие неприятности попала омичка в Кормиловском районе. На одной из дорог сотрудники ГИБДД заметили подозрительный ВАЗ-21070. Они обратили внимание, что за рулем находится слишком юный водитель. Сотрудники Госавтоинспекции остановили авто, и, оказалось, не зря. Управлял автомобилем 16-летний школьник. Рядом с ним на переднем сиденье находилась мать подростка. Именно она дала сыну порулить.

- В отношении них были возбуждены административные дела по статьям «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему такого права», - уточнили в омской полиции.

В итоге за свой странный шаг омичка заплатит огромный штраф - 45 тысяч рублей.