Омский губернатор провел на ПМЭФ переговоры с первыми лицами ведущих компаний страны

Омская делегация продолжает работу в Санкт-Петербурге, где проходит ПМЭФ-2021. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омская делегация продолжает работу в Санкт-Петербурге, где проходит ПМЭФ-2021. Губернатор каждый день проводит деловые встречи. На этот раз на полях ПМЭФ Александр Бурков обсудил с первыми лицами ведущих российских компаний реализацию на территории региона программы устранения цифрового неравенства, развитие солнечной энергетики, новые инвестиционные проекты.

С гендиректором Группы компаний «Хевел» Игорем Шахраем губернатор обсудил перспективы работы компании на территории Омской области, а также дальнейшую разработку проектов по применению солнечных электростанций. Как рассказали в пресс-службе омского правительства, ГК «Хевел» уже запустила первую в регионе солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 30 МВт в Нововаршавском районе. Кроме того, на территории Русско-Полянского района в 2021 году планируется сооружение новой СЭС суммарной установленной мощностью также 30 МВт.

В планах сторон запустить еще несколько подобных объектов на территории региона. Тем более, что для этого есть все возможности - число солнечных дней в Омской области достигает 300 в год. А солнце светит около 2200 часов. При этом, наиболее перспективной территорией для ввода солнечных электростанций является южная часть Омской области.

- Мы говорили с инвестором о дальнейших перспективах работы по производству солнечных станций на территории нашего региона. Предложений к компании по строительству станций много со стороны как кавказских республик, так и юга нашей страны. Поэтому здесь мы обсуждали варианты, какие необходимы преференции на уровне региона, чтобы они остались у нас. Компания «Хевел» проявила желание стать резидентом особой экономической зоны «Авангард» по производству определённых конструкций для своих солнечных батарей. Поэтому обсуждали перспективы дальнейшего сотрудничества, — прокомментировал итоги встречи Александр Бурков.

С компанией Эр-Телеком, которая давно работает на цифровом рынке региона, губернатор также обсудил перспективы сотрудничества. Эр-Телеком один из крупнейших интернет-провайдеров в Омской области. И компания проводит интернет в учреждения социальной сферы.

Стороны обсудили развитие солнечной энергетики и цифровизацию в регионе. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Эта программа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ реализуется на территории региона уже третий год. В общей сложности они подключат к интернету порядка 1700 значимых социально объектов. Кроме того, обсуждался ряд программ по обеспечению широкополосным Интернетом и участие компании в их реализации, как и проектов, касающихся цифровизации, безопасности и автоматического контроля за расходованием ресурсов для жилищно-коммунального комплекса, - отметил омский губернатор.

В пятницу, 4 июня, в заключительный день работы форума Александр Бурков проведёт переговоры о реализации масштабного инвестиционного проекта с одним из крупнейших российских лесопромышленных холдингов.