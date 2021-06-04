Коронавирусом в Омске заразилось еще 67 человек за сутки

Коронавирус продолжает распространяться по региону. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области коронавирусом за сутки заразились еще 67 человек. Пациентами стационаров стали 19 из них, а лечиться дома смогут 48 человек. Всего за время пандемии в регионе заразились уже 47 765 омичей.

Выздоровел сегодня 61 человек. Справиться с ковидом за все время пандемии удалось 40 655 омичам.

К сожалению, продолжает пополняться и статистика смертности. Сегодня погиб еще 1 человек. А общее число людей, жизни которых унес вирус, уже составило 1 441.

В прививочной компании поучаствовали уже 218 800 человек, а полностью привиты от ковида уже 175 463 из них.