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Общество4 июня 2021 11:02

Коронавирусом в Омске заразилось еще 67 человек за сутки

Выздоровело почти столько же
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Коронавирус продолжает распространяться по региону.

Коронавирус продолжает распространяться по региону.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области коронавирусом за сутки заразились еще 67 человек. Пациентами стационаров стали 19 из них, а лечиться дома смогут 48 человек. Всего за время пандемии в регионе заразились уже 47 765 омичей.

Выздоровел сегодня 61 человек. Справиться с ковидом за все время пандемии удалось 40 655 омичам.

К сожалению, продолжает пополняться и статистика смертности. Сегодня погиб еще 1 человек. А общее число людей, жизни которых унес вирус, уже составило 1 441.

В прививочной компании поучаствовали уже 218 800 человек, а полностью привиты от ковида уже 175 463 из них.