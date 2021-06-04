В Минобре опровергли поставку гнилого мяса в детсады Омска

В минобре уверены, что некачественное мясо не могло попасть в учебные заведения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске накануне закрыли ужасный цех про производству мяса и полуфабрикатов. Никакие санитарные меры там не соблюдались, а готовилось все из наполовину прогнившего мяса, которым был заполнен не только цех, но и несколько контейнеров. По некоторой информации, среди других документов нашли накладную на поставки продукции в один из детских садов.

В министерстве образования объяснили, что поставок из этого цеха просто не могло быть, потому что все поставки в образовательные учреждения проверяются по специальной системе, в которой предприниматель зарегистрирован не был.

- Продукты питания, поставляемые в учреждения, проходят регистрацию через систему ФГИС «Меркурий», которая обеспечивает контроль за производством и перемещением продукции животного происхождения. Индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность по изготовлению полуфабрикатов и реализации мясной продукции без внесения данных в электронную систему ФГИС «Меркурий». Данный факт исключает возможность поставки некачественных продуктов питания в образовательные учреждения. Россельхознадзор проводит дополнительную проверку, - отметили в пресс-службе министерства.