Стало известно, как будет выглядеть новая гостиница Cosmos на набережной Тухачевского в Омске

Вот такой будет гостиница на набережной в центре города. Фото: пресс-служба администрации города Омска

О планах по строительству в Омске элитной гостиницы Cosmos говорили еще в прошлом году. Появиться она должна на набережной Тухачевского. В гостинице планируется один подземный этаж, видимо, под парковку и бытовые помещения, на первом и втором наземном этажах разместятся конференц-зал, ресторан, фитнесс-центр и конгресс-сцентр. С третьего этажа начнутся номера, а на крыше сделают террасу для отдыха и летнее кафе. Фасад здания, видимо, отделают в основном стеклом и металлом. Планируется, что отель будет иметь статус четырехзвездочного.

Оказалось, что наличие подобных объектов в городе необходимо по условиям проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею, который должен пройти в Омске в 2023 году.

- Проектом предусмотрено сохранение существующей дорожки для велосипедистов и пешеходов, а также благоустройство прилегающей территории: газон, цветочные клумбы, декоративные кустарники. Эта площадка и рестораны останутся свободными для посещения жителями, и в целом предложения по благоустройству лягут в основу дальнейшего тематического оформления проекта реконструкции набережной, - отметили в пресс-службе мэрии.