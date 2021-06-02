В Омске второй месяц ищут девушку в красной куртке

В Омске не теряют надежду найти пропавшую женщину. Фото: ПСО "Доброспас"

В Омске уже второй месяц не могут найти молодую омичку Алену Вишникову 30 лет. Она ушла из дома ночью еще 15 апреля и до сих пор родственники не знаю ничего о том, где она может находиться. Жила Алена в Привокзальном поселке на улице Карлова. Но за два месяца она не появилась ни там, ни у друзей или знакомых.

Приметы: на вид 30 лет, среднего телосложения, рост 165 сантиметров, темные прямые волосы.

Особые приметы Алены: шрам на правой руке.

Во время ухода Алена была одета: красная куртка, синие джинсы, черные ботинки, с собой взяла черный рюкзак.

Если вы видели Алену или знаете, где она может находиться, сообщите в поисковый отряд "Доброспас", который подключился к поисками, или в полицию .