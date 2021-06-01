Омичи не смогут полететь в Турцию - запреты на вылеты продлили

Попасть на отдых в Турцию не получится еще месяц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие омичи уже давно планируют провести свой отпуск на курортах Турции. Море, пляжи и комфорт по доступной цене привлекают многих туристов, но в последнее время они были недоступны из-за пандемии. А для омичей Турция была одной из немногих стран, куда можно было долететь без пересадок. Но после снятия ковидных ограничений, когда из Омска разрешили международные вылеты, Россия ограничила авиасообщение с Турцией. Оно длилось около месяца и многие надеялись, что в начале лета уже смогут улететь в отпуск. Но пока этого сделать не удастся. Стало известно, что оперштаб продлил запреты на полеты в Турцию до 21 июня.

Пока придется выбрать другое место для отдыха. О том, куда омичи едут отдыхать вместо Турции, и как к сложившейся обстановке относятся туроператоры мы подробно рассказывали здесь. Но, стоит отметить, что авиасообщение из Омска с другими странами все же возобновят. Омичи смогут улететь в Грецию, Тунис и Вьетнам.