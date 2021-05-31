В Омске поймали банду контрабандистов авиадеталей

Омича задержали во время передачи товара. Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области

В центре Омска поймали бывшего начальника отдела хранения одной из омских войсковых частей. По оперативной информации УФСБ, он вместе с действующей сотрудницей этой части наладили сбыт запасных деталей для военных самолетов. Товары оказались довольно востребованными. Запчасти охотно приобретали покупатели из Москвы, а после перепродавали за рубеж. Канал сбыта омичи наладили через интернет.

Омича силовикам удалось поймать с поличным во время очередной сделки. Выяснилось, что склад украденных из военной части деталей, подозреваемый устроил прямо у себя в квартире. Теперь омичу и его подельнице грозит уголовное преследование сразу по двум статьям: за подстрекательство, пособничество в совершении преступления и присвоение в крупном размере. Расследованием займется Военно-следственный отдел по Омскому гарнизону