Новые возможности нотариусов: электронный нотариат

Нотариус в своей работе постоянно сталкивается с попытками реализации мошеннических афер, раскрывает замысел мошенников и препятствует совершению преступлений. Случаи, когда нотариусы предотвратили мошеннические действия с недвижимостью, нередки. Большое количество мошеннических схем с недвижимостью дают сбой именно у нотариуса, в нотариальной конторе. Электронный нотариат позволяет без труда и моментально проверить любой нотариальный документ и убедиться в его подлинности. Проверить предъявленную нотариусу доверенность может гражданин по открытой базе данных нотариата. Для проверки необходимо будет ввести реквизиты документов в реестр, и система покажет, есть ли в базе такой документ. Текста доверенности в открытых реестрах нет, так как эта информация не является публичной. Как поясняют в ФНП, чаще всего обмануть нотариуса пытаются, придя к нему с поддельной доверенностью.

Один из случаев с поддельной доверенностью который нотариус смог предотвратить: 12 марта 2021 года Нотариус г. Воронежа Воронежской области обнаружила факт поддельной доверенности. Нотариусу была предоставлена доверенность, для оформления передоверия, удостоверенная нотариусом города Минска Республики Беларусь. После проверки на сайте Белорусской нотариальной палаты и звонка в палату, было обнаружено, что доверенность является поддельной и нотариусом не удостоверялась.

Нотариус обеспечивает прозрачность и стабильность правоотношений в сфере сделок с недвижимостью. Нотариус запрашивает необходимые для сделки документы и получает данные из государственных реестров в рамках электронного взаимодействия, что исключает возможность подделки документов. Нотариус несет полную имущественную ответственность за удостоверенные им сделки. Он тщательно проверяет представленные ему документы – для этого у него есть и необходимый опыт, и возможности, которые дает Единая информационная система нотариата.

С 29 декабря 2020 года на нотариальных документах появился QR-код. Чтобы проверить QR-код достаточно иметь сканирующее приложение на смартфоне. Считав код, пользователь видит сведения о заявителях и их представителях, дату совершения нотариального действия, вид нотариального действия и его регистрационный номер, ФИО нотариуса, нотариальный округ нотариуса. QR-код появился не только на доверенности, но и на брачных и наследственных договорах, завещаниях, соглашениях, свидетельствах о праве на наследство, договорах ренты, купли-продажи, залога, согласиях и других нотариальных документах. Проверку QR-кода следует производить на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты, в этом случае вы гарантируете себе защиту от подделок, так как мошенники придумали новый способ мошенничества с нотариальными документами. Они подделывают не только нотариальный документ, но и QR-код. Мошенники создают «фейковые сайты» для считывания QR-кода, где при сканировании появляется вид настоящего сервиса проверки.

С полной уверенностью можно сказать о том, что те инструменты, которые сегодня имеет возможность использовать в своей деятельности нотариус позволят еще более эффективно противодействовать осуществлению различных мошеннических схем и защитить права и законные интересы граждан.

Петрова Оксана Анатольевна - помощник нотариуса