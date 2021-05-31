Названа сумма, которую омичи потратили в магазинах с января по апрель. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Интересные цифры подсчитал Омскстат. Результатами статистики ведомство накануне поделилось на своем сайте. Там проанализировали обороты розничной торговли в регионе за первые 4 месяца 2021 года.

Как следует из данных ведомства, за 4 месяца омичи потратили 112,7 миллиардов рублей. Это всего лишь на 3% меньше, чем за этот же период годом ранее. Почти половину жители потратили на продукты. И здесь цифры упали на 6,6%. На пищу у сибиряков ушло 53,8 миллиарда.

На непродовольственные товары с января по апрель омичи потратили 58,9 млрд рублей. За четыре месяца омские заведения общепита заработали 4,7 млрд рублей. И это, как сообщает Омскстат, на 12% меньше, чем в 2020 году.