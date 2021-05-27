Преподаватели Омского ГАУ провели занятия в базовой школе Российской академии наук

Университет на встрече представляла Алина Анатольевна Кузьмина, специалист по учебно-методической работе центра профессиональной ориентации и довузовской подготовки, которая рассказала об опыте сотрудничества Омского ГАУ и общеобразовательных организаций, представила проекты, реализуемые для школьников, рассказала о предстоящей работе Летнего лагеря Омского ГАУ.

Гульмира Жумабековна Бальтанова, старший преподаватель кафедры философии, истории, экономической теории и права экономического факультета в игровой форме провела занятие «Школьник и закон». Целью этого занятия является повышение правовой культуры обучающихся, эффективности профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, развитие навыков работы в команде.

Ольга Викторовна Гефнер, доцент кафедры философии, истории, экономической теории и права экономического факультета провела занятие на тему «Успешное публичное выступление» с учащимися 10 классов, дала рекомендации по преодолению страха и волнения, связанные с публичным выступлением, научила планировать и строить публичное выступление. Благодаря полученным знаниям, ребята смогут успешно подготовиться к защите индивидуальных проектов.