Сотрудники Омского ГАУ приняли участие в озеленении «Аллеи ветеранов»

Омский ГАУ и МБОУ «Евгащинская СОШ им. Д.М. Ефименко» почти три года являются социальными партнёрами. В 2019 году на базе МБОУ «Евгащинская СОШ им. Д.М. Ефименко» был открыт агрокласс Омского ГАУ. Агроклассники и их наставники в школе приняли решение об озеленении «Аллеи ветеранов», для этого они воспользовались подарочным сертификатом на продукцию Садового центра Омского ГАУ, подаренным им университетом на торжественном открытии агрокласса.

В 2017 году у школьников МБОУ «Евгащинская СОШ им. Д.М. Ефименко» Большереченского района Омской области под руководством Галины Дмитриевны Рябиновой, учителя истории, родилась идея социального проекта «Память всей земле нужна». К сегодняшнему дню ребятами проделана огромная работа: уточнены списки ветеранов - участников Великой Отечественной войны, которые вернулись в родное село после Великой Победы, разработали и утвердили макет и сделали «Доску памяти».

На разных этапах идею поддержали: Альбина Николаевна Пономарева, заслуженный учитель РФ, ветеран труда, которая с 1955 года трудится в школе, Валентина Ивановна Новгородцева, директор школы. Материальную поддержку осуществляли: Сергей Борисович Коротков, глава администрации Евгащинского сельского поселения и Альбина Николаевна. Своими силами взрослые и агроклассники провели работу по благоустройству. В это же время в аудиториях университета шла работа по созданию проекта озеленения «Аллеи ветеранов». Решением организационных вопросов занималась Любовь Михайловна Карпук, директор центра профессиональной ориентации и довузовской подготовки Омского ГАУ, проект озеленения разработан сотрудниками университета: Владимиром Николаевичем Кумпаном, директором учебно-опытного хозяйства, Анной Петровной Клинг, доцентом кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, Надеждой Александровной Бондаренко, доцентом кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, а также сотрудниками Садового центра Омского ГАУ.

Было высажено более 30 декоративных кустарников Садового центра Омского ГАУ. Сотрудники вуза, учителя школы, агроклассники остались довольны проделанной совместной работой. После завершения работы Анна Петровна и Андрей Иванович проконсультировали агроклассников и их наставников по вопросам организации использования опытного участка и школьной теплицы, договорились о реализации проекта Омского ГАУ «Умная теплица».