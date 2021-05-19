Защита отчетов за первый год реализации проекта научных исследований победителей УМНИК-2019

Среди 14 победителей УМНИК-2019 от Омского ГАУ выступали: студент 3 курса факультета технического сервиса в АПК Карнюшев Никита Александрович с проектом на тему «Разработка установки комбинированной очистки механических примесей отработанных моторных масел для возможности последующего их использования в качестве рабочей жидкости на предприятиях АПК» (научный руководитель – Мальцева Евгения Ивановна, канд. техн. наук, старший преподаватель кафедры агроинженерии) и выпускница 2019 года по специальности «Ветеринария» Курпегина Анастасия Анатольевна с проектом на тему «Разработка малогабаритного программно-аппаратного комплекса для повышения спортивных показателей пары «лошадь-человек» с возможностью его применения в «полевых» условиях» (научный руководитель – Зубарева Екатерина Александровна, канд. биол. наук, старший преподаватель кафедры анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии).

На защите особое внимание было уделено не только результатам научно-технической реализации проекта согласно всем пунктам первого года календарного плана, но и результатам начальных этапов коммерциализации. Рекомендовано всем участникам пройти акселерационную программу и активно вести распространение информации о своем проекте в целях привлечения потенциальных клиентов и инвесторов.

На данном мероприятии победителей программы УМНИК-2019 и 2020 гг. наградили благодарственными письмами и дипломами. С поздравлениями и пожеланиями дальнейших успехов участникам мероприятия выступили Посаженников А.В., министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области, Алещенко В.В. , представитель Фонда содействия инновациям в Омской области, Дорохин В.Н., руководитель аппарата Омского регионального отделения "Союз машиностроителей России".

Особую благодарность стоит выразить директору бизнес-инкубатора Омского ГАУ, канд. экон. наук, доценту Епанчинцеву В.Ю. и председателю попечительного совета StartUpAcademia Омского биокластера Визминтинову А.А. за высокий профессионализм и помощь в подготовке проектов и дальнейшей их реализации резидентами бизнес-инкубатора.

Все отчеты о результатах проекта первого года реализации успешно защищены и рекомендованы на второй год финансирования.