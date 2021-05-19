Бойцы ССхО «Земфаковец» отмечены дипломом и благодарственными письмами главы администрации Центрального административного округа г. Омска

Цель конкурса – формирование гражданского общества в городе Омске – полностью достигнута, поскольку участие в проекте приняли более 200 человек, как индивидуально, так и в составе коллективов: комплексный центр социального обслуживания населения «Рябинушка», КТОС «Первокирпичный», детское общественное объединение «Радуга» средней школы № 91, детское общественное объединение «Юные карбышевцы» средней школы № 90 им. Д.М. Карбышева, волонтерский отряд «Горячие сердца» Омского педагогического колледжа № 1, общество православных волонтеров «Добрые сердца», Роза Новак, Светлана Рыжикова, Евгений Барышников, студенческий сельскохозяйственный отряд «Земфаковец» ФГБОУ ВО Омский ГАУ и многие другие.

Студенческий сельскохозяйственный отряд «Земфаковец» зарегистрирован 12 июня 2019 года. В настоящее время в отряде (волонтерское направление) состоят 13 бойцов: Бавин Николай, Бояршина Юлия, Веселовская Ксения, Денгис Кирилл, Жидкова Елизавета, Сухоставская Раиса, Плешивцева Екатерина, Годунов Борислав, Алексеенко Дмитрий,Таужанова Дания, Султаналина Дарья. Возглавляет ССхО «Земфаковец» и.о. командира отряда Оксана Вересовая, и.о. комиссара – Снежана Кирихкеснер. Куратор отряда (волонтерское направление) - ассистент кафедры геодезии и дистанционного зондирования Роман Павлович Горбулин.

Конкурс «75 Добрых Дел» проводился с 1 декабря 2020 года по 11 мая 2021 года. За этот период бойцы сделали очень много полезных дел: шефство над кварталами жителей Центрального административного округа (ул.11-я, 12-я, 13-я, 26-я Северные, ул. Сазонова, ул. Вавилова) по уборке и очистке территории от снега, поздравление ветеранов университета с Международным женским днем, участие в экологической игре «Чистые игры: делаю свой город лучше». За данный период бойцы студотряда и студотряд награждены благодарственными письмами и почетными грамотами Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, председателем КТОС «Центральный-8» г. Омска.

12 мая всем участникам конкурса вручены дипломы и благодарственные письма главы администрации Центрального административного округа Амангельды Мендубаева.

Р.П. Горбулин:

«Я уверен, что доброта спасет мир, она помогает нам жить и справляться с трудностями. Спасибо всему коллективу ССхО «Земфаковец» за большую проделанную работу! Отрадно, что мы получили большой отклик со стороны администрации Центрального административного округа города Омска. Огромное спасибо всем, кто принял участие в конкурсе».