В Омском ГАУ прошел первый день регионального этапа Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2021»

В первый день конкурса работали площадки по пяти направлениям: АгроКоптеры (применение беспилотных летательных аппаратов для решения задач в сельском хозяйстве); АгроРоботы (автоматизированные системы управления сельскохозяйственной техникой); АгроКосмос (использование космических снимков и веб-ГИС технологий в сельском хозяйстве); АгроМетео (прогнозирование погоды, создание архива погоды, аналитика), АгроБио (агрономия и защита растений).

Изменился формат проведения состязаний по направлениям АгроРоботы и Агрокоптеры: конкурсные задания были взаимно интегрированы, работа стала командной: двое участников на полигоне управляли роботом и умной теплицей во время полета коптера «Пионер» под управлением третьего участника. Перед началом выполнения заданий участников инструктировали, разъясняли алгоритм работы, в том числе, работы программного обеспечения для умной теплицы, которая стала еще одним нововведением направления АгроРоботы. Перед школьником, работающим с умной теплицей, стояла задача произвести замер параметров её работы (температуры, влажности, освещения), записать показания в таблицу и построить на их основе график.

Следили за регламентом соревнований и оказывали участникам необходимую поддержку: - руководители направления АгроКоптеры В.Л. Быков и М.В. Новородская при помощи Е.Н. Купреевой, В.В. Корчинского, Р.П. Горбулина, О.Н. Пущак и студентов землеустроительного факультета; - руководители направления АгроРоботы А.И. Забудский и Д.А. Воробьев при помощи А.А. Лучинович, С.В. Захарова, С.П. Прокопова и студентов факультета ТС в АПК.

С лауреатами заочного регионального этапа на площадке АгроМетео работали С.П. Кузьмина, В.Е. Пожерукова, Ю.В. Фризен. Школьники выполняли теоретические и практические задания финального этапа, которые включали получение и анализ метеоданных с метеостанций «Сокол-М». Конкурс проходил в Научной сельскохозяйственной библиотеке.

Там же работало направление АгроКосмос под руководством М.Р. Шаяхметова и И.А. Троценко. Участники в соответствии с регламентом конкурса выполнили обработку и анализ космических снимков. Помогали в работе данных направлений студенты агротехнологического факультета и факультета АПЭПиВ (Волонтерский центр «Глобус», руководитель О.В. Демидова). Для учителей и родителей, сопровождающих участников конкурса, директором центра профессиональной ориентации и довузовской подготовки Л.М. Карпук была организована специальная программа.

Новое направление конкурса АгроБио приняло более 30 участников. Для функционирования подсекции «Защита растений» А.П. Клинг заранее подготовила рассаду (огурец и томат) и вместе с руководителями направления А.А. Гайвасом и Н.Ю. Шевченко оказывала участникам поддержку при выполнении заданий. Школьники определяли является ли растение здоровым, зараженным, есть ли на нем вредители и какие, готовили препараты для микроскопирования, определяли виды растений по семенам. В подсекции «Агрономия» выполнялся посев семян с учетом стимулирования роста растений и скорейшего прорастания семян с фиксацией действий в дневнике агронома. Новое направление вызвало большой интерес среди школьников, родителей и учителей. Помогали на площадке студенты агротехнологического факультета (Волонтерский центр «Глобус»).