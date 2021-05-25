Студенты Омского ГАУ приняли участие во Всероссийском фестивале “Студенческая весна – весна открытий”

Всего в Нижний Новгород приехало 3500 участников из 77-ми регионов России, они представили 1100 номеров. Это рекорд за всю 29-летнюю историю Студенческой весны. Гран-при фестиваля и право называться самым творческим регионом России в этот раз завоевала Саратовская область.

Представляли Омскую область на конкурсе 6 человек. В вокальном направлении свои силы попробовали студентки ОмГУ Анастасия Алексейцева и Айдана Нурахметова и представительница Сибирского юридического университета Вероника Князева. За победу в номинации «Журналистика» боролись студенты Омского ГАУ Роман Астанин и Светлана Кондрак. Свои таланты в оригинальном жанре показала студентка СибГУФКа Арина Хорева. В итоге победителями стали:

Айдана Нурахметова ( ОмГУ им. Ф.М.Достоевского) – лауреат II степени,

Вероника Князева ( СибУЮ) – лауреат III степени.

— Мне понравился масштаб мероприятия! Не знаю, как другим участникам, но для меня такое впервые. Рабочий настрой сбивала жара, несмотря на это, я честно старалась извергать идеи. Запомнилась мне сильно разношерстная Большая Покровская улица. Если говорить об участниках фестиваля, то понравились выступления ребят в оригинальном жанре, – рассказывает Светлана Кондрак, студентка 2-го курса ФВМ

— Масштаб масштабом, стоит только представить, как сложно организовать мероприятие такого уровня. Все члены жюри направлений – уникальные люди, профессионалы. К слову, мне понравились все члены жюри. В направлении "Журналистика", которое не является для меня профильным, за несколько дней я постиг новые грани возможностей. Удивило на фестивале совсем другое. Как оказалось, волонтеры, которые сопровождали нас на протяжении всего фестиваля учатся на коммерческих направлениях, бюджет – редкость! И идут работать на фестивали ради нас и новых знакомств, – комментирует Роман Астанин, студент 3-го курса УКАБ.

Студгородок за 4 дня посетило более 100 тысяч человек, но основная борьба шла на творческих площадках. 11 направлений, в каждом по нескольку номинаций. К участию на “Студвесне” студенты готовятся, без преувеличения, несколько месяцев. От того долгожданная победа становится еще приятней.

Следующая, 30-я Студвесна, пройдет на площадках уже 4-х городов: в Казани, Ставрополе, Челябинске и на родине фестиваля – в Самаре.