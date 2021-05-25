21 мая в Омскому ГАУ проректор по социальной работе и молодежной политике Ж.К. Шмидт провела совещание по вопросам развития потенциала обучающихся в содействии поддержанию общественного порядка на территории университета.

Омский ГАУ - университет гражданской ответственности, где большое внимание уделяется гражданско-патриотическому и гражданско-правовому воспитанию: работают патриотические клубы, в 2014 году создана ДНД «Кировец» , студенческий отряд охраны правопорядка «Кировец» существует с 2001 года.

В обсуждении вопроса взаимодействия структур, заинтересованных в поддержании общественного правопорядка на уровне округа, города, приняли участие Каракай Олег Анатольевич, начальник отдела по координации деятельности ДНД администрации г. Омска, Казак Денис Васильевич, зам.начальника отдела по координации деятельности ДНД администрации г. Омска, Владимиркин Денис Александрович, сотрудник департамента общественной безопасности, координатор ДНД САО.

Координатор СООПр «Кировец» Прокопов Сергей Петрович представил отчет о деятельности СООПр «Кировец» за 2020/21 учебный год и рассказал о перспективах развития деятельности в 2021/22 учебном году. Бойцы СООПр «Кировец» проводят патрулирование территории университета, посещают общежития, проводят профилактическую работу, оказывают помощь в поддержании правопорядка при проведении культурно-массовых мероприятий. За 2020/2021 учебный год проведено 126 рейдов. Перспективным направлением в развитии деятельности отряда является активизация отрядной деятельности, участие в конкурсе профессионального мастерства студенческих отрядов в номинации «Отряд охраны правопорядка».

Командир ОМООНД «Правопорядок», начальник штаба ОДО «МЧС Волонтер», студент факультета АПЭПиВ Бабенко Артем Александрович рассказал о деятельности дружинников.

Большое внимание правовоспитанию уделяется в Университетском колледже агробизнеса, где активно работает уже 15 лет клуб «Фемида». Руководитель центра правового воспитания Алехина Ольга Викторовна, преподаватель отделения биотехнологий и права поделилась опытом и результатами работы.

Благодарим также за участие в совещании Юшкову Н.В., начальника юридического отдела, Черткову Л.К., заведующую студенческим общежитием № 11, Самсонова Г.П., командира СООПр «Кировец».

По итогам совещания принято решение продолжить реализацию успешных практик содействия поддержанию общественного порядка. Объявить донабор: в СООПр «Кировец из числа юношей Омского ГАУ для работы в кампусах университета и ДНД «Кировец» из числа юношей и девушек для участия в патрулировании совместно с представителями полиции на территории САО, а также городских мероприятиях.