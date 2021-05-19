Омский ГАУ совместно с Adamas University провел Международную конференцию студентов

Университет Адамас стал партнером Омского ГАУ только в этом году, но за столь непродолжительное время между вузами успели сложиться добрые дружеские отношения.

Это уже не первая конференция, в которой студенты обоих вузов принимают участие. Ранее студенты Омского ГАУ выступали на конференции, тема которой затрагивала пандемию COVID-19 и то, каким образом студенты видят свое будущее после нее. Цель новой конференции заключалась в том, чтобы рассказать, какими компетенциями должны владеть современные выпускники, чтобы успешно устроиться на работу по выбранной ими специальности.

Конференция началась с приветственной речи декана школы Бизнеса и экономики университета Адамас профессора Naveen Das и проректора по научной работе Омского ГАУ, канд. экон. наук, доцента Новикова Ю.И.

С презентациями международной деятельности обоих университетов выступили директор международного департамента Университета Адамас профессор Parimal Chandra Biswas и начальник отдела международных связей, д-р экон. наук Козлова О.А. В качестве приглашенного профессора выступила со своей презентацией об опыте реализации модуля Jean Monnet канд.пед.наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля экономического факультета Омского ГАУ Баетова Д.Р.

Вторую сессию конференции начала студентка 3 курса экономического факультета Омского ГАУ Загоренко Анастасия с презентацией на тему “Нормативно-правовое регулирование цифровых финансов в Европе и России”. Студентка 2 курса экономического факультета Айчанова Елизавета рассказала о том, каким трансформациям подверглась деятельность бухгалтера в контексте цифровизации финансового сектора. О цифровых технологиях, применяемых в агропромышленном комплексе, рассказала студентка 2 курса факультета технического сервиса в АПК Камышова Ксения. А магистрант 1 курса факультета ветеринарной медицины Шепилевская Галина в своем выступлении представила нашим коллегам и студентам из Индийского университета, каким образом проходит процесс диджитализации в современной ветеринарии и ветеринарно-санитарной экспертизе.

Третья сессия была посвящена выступлениям студентов из университета Адамас. Они рассказали о влиянии четвертой промышленной революции на современный мир и поделились своим мнением и результатами исследований, о том, какими навыками и компетенциями должна владеть современная молодежь при поиске работы.

Модераторами первой совместно организованной онлайн-конференции стали заведующий кафедрой экономики университета Адамас профессор Rajneesh Kler, переводчик отдела международных связей Омского ГАУ Левен Я.Я., а также студентка университета Адамас Sanjana Chakraborty.

В завершение конференции выступили профессор Soumik Sarkar и профессор Pallavi Julasaria кафедры экономики университета Адамас, а также д-р экон.наук Козлова О.А. Представители университетов выразили обоюдное желание продолжать совместное сотрудничество в сфере науки и образования, а также обсудили возможности реализации других совместных проектов.

Конференция, начиная от ее подготовки и заканчивая проведением, является для Омского ГАУ бесценным опытом. Благодаря ей в очередной раз утвердились в необходимости изучения иностранных языков и в том, что он открывает безграничные возможности для сотрудничества и развития научной и образовательной деятельности.