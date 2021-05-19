Студенты Омского ГАУ завоевали высшие награды на VIII-ом открытом фестивале студенческого творчества вузов Минсельхоза России «Казань-2021»

Организаторами фестиваля выступили Министерство сельского хозяйства РФ, ассоциация «Агрообразование», ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» и ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины».

В празднике творчества приняли участие более 500 талантливых студентов из 38 аграрных вузов России. На протяжении конкурсных дней студенты демонстрировали свое мастерство и таланты по направлениям: вокальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, журналистика и медиа.

Омский ГАУ представили: танцевальный коллектив «Team Spirit», студия художественного слова «Scene» и студенческая медиаслужба «SMS».

На протяжении трех дней на конкурсных площадках фестиваля делегация Омского ГАУ из одиннадцати человек показала четырнадцать творческих номеров в танцевальном, театральном, оригинальном жанре.

Студенческая медиаслужба «SMS», которая по условиям фестиваля участвовала в фестивале заочно, представила семь творческих работ в направлении журналистика и медиа. Также ребята вели прямые трансляции с места проведения фестиваля.

Концертная программа включила в себя самые лучшие номера студентов. Зрители увидели хореографические постановки, яркие вокальные номера, виртуозное исполнение композиций и многое другое. За каждым выступлением стоит колоссальная трудоемкая работа.

«Сложно представить, сколько талантливых людей собрал этот фестиваль не просто для соревнования, а для обмена опытом. Это невероятная возможность для развития наших возможностей. Спасибо организаторам», – делятся впечатлениями участники конкурса.