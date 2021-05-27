Страшный пожар на 25-й Северной попал на видео: Тушат семь машин

Несчастье случилось на улице 25-й Северной. Фото: «Инцидент Омск»

ЧП случилось в частном секторе на окраине города. Там полыхают два дома. Густой черный дым, поднимающийся над этим местом, виден издалека.

Судя по записям, появившимся в соцсетях, из-за инцидента даже перекрыли дорогу. Водителей просят объезжать опасный участок.

- В 19.13 Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 25-я Северная, – рассказали подробности происшествия в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Горят два частных жилых дома. Площадь пожара составляет примерно 200 кв. метров.

Также сообщается, что на месте работают семь машин и 35 человек. В 19.38 огонь удалось локализовать.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области