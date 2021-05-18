В Омском ГАУ впервые прошла Ночь музеев

18 мая во всем мире широко отмечается День музеев. Именно к этому празднику была приурочена Международная акция «Ночь музеев», прошедшая в этом году 15 мая. Её целью является показать потенциал современных музеев, сделать их более доступными и популярными, привлечь на музейные площадки молодую публику.

Общей для всех омских музеев Омска стала тема «Сны наяву». В этом году в акции участвовало 25 музеев города - рекордное количество. Каждый из них подготовил весьма оригинальные программы, которые в обычные дни вряд ли можно увидеть. Музей истории Омского ГАУ из числа новичков. Из других вузов города в акции приняли участие с дневной программой музеи Омского государственного технического университета и Омского государственного медицинского университета, для них это участие также стало дебютным.

Музейный праздник подготовлен в рамках реализации просветительского проекта Омского ГАУ «Экскурсионный маршрут «Жемчужина омских окраин» при поддержке Фонда президентских грантов. Организаторами выступили активисты музея истории Омского ГАУ и ВЦ «Глобус» под руководством специалиста отдела методического сопровождения воспитательной работы Ольги Анатольевны Ландик и руководителя ВЦ «Глобус» Ольги Владимировны Демидовой. Всего в организации «Ночи музеев» приняли участие 30 студентов всех факультетов Омского ГАУ и ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. По окончании мероприятия они поделились своими впечатлениями.

Куандыкова Бахыт, факультет АПЭПиВ, 4 курс (локация «Философский камень - Капсула времени»):

Все экскурсанты были заинтересованы капсулой времени. Старосты команд всегда внимательно слушали задания ведущего. Больше всех запомнились детишки, они были самыми активными и хотели скорее дойти до конца. Много людей отвечали, что в капсуле заложены семена или еще что-то, связанное с сельским хозяйством. Много вопросов гости задавали про наш музей истории, какой у него режим работы, почему сейчас его нельзя посетить и увидеть вживую содержимое капсулы 1968 года. Интересовались историей самого университета.

Королева Анастасия, исторический факультет ОмГУ, 1 курс (локация «Фотограф Колин Криви»):

На меня экскурсанты произвели отличное впечатление, все были вежливые и веселые. Больше всего запомнились дети – самые активные и заинтересованные. Спрашивали, что я за персонаж. Все легко шли на контакт, поэтому общаться с ними было очень легко.

Многие гости получили на память сувенир – магнит с изображением здания первого корпуса Омского ГАУ.