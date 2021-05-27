В Омске на Главпочтамте сносят павильон «Пекарушка»

Такой остановку пока еще помнят карты Гугл. Фото: Google Maps

Эта весна, пожалуй, запомнится сразу несколькими громкими сносами павильонов и киосков на остановках. Своего привычного облика лишилась беляшная у Политеха. Сейчас она снова открылась в ТОКе. Разобрали и кафе «Дубравушка» на площади у кинотеатра «Маяковский». Еще долго омичи будут вспоминать, как на театральной площади новые киоски установили вплотную к старым, чем перегородили вход в еще работавшую кофейню.

Дошла очередь и до остановки у Главпочтамта. Часть старых киосков там уже заменили, теперь стали разбирать тот, где находилась кафе «Пекарушка». Сейчас от павильона остался только каркас и большой козырек над остановкой. На этом месте он простоял более 10 лет, но у него закончился срок аренды земли. Теперь там появится новый ТОК и теплая остановка. Вероятно, «Пекарушка» снова откроется в новом помещении.