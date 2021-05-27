Как продлить активное долголетие

Сегодня члены Регионального отделения Партии пенсионеров в Омской области передали фонду «Обнимая небо» средства ухода за престарелыми подопечными благотворительной организации. Они адресованы тем, кто уже прикован к постели. Зачастую расходы на такие средства для родственников пациентов просто неподъемны, а государственная поддержка явно недостаточна.

«Пусть наша помощь хоть немного облегчит жизнь людям, которые уже не могут встать с постели. Они так же хотят жить и радоваться каждому дню, и мы понимаем, насколько важно обеспечить им достойную жизнь и оказать помощь их родственникам, – говорит руководитель Регионального отделения Партии пенсионеров Иосиф Дроботенко. – И сегодня Партия пенсионеров заявляет о необходимости комплекса мер по созданию системы непрерывной гериатрической помощи. Старшему поколению нужны свои доктора – гериатры. Они нужны в каждой поликлинике. Это поможет пожилым людям как можно дольше быть активными: растить внуков, работать на даче, просто двигаться и здраво мыслить».

Надо заметить, что в Омской области есть специалисты, помогающие продлить активное долголетие. Для медицинского сопровождения старшего поколения на базе областного Госпиталя для ветеранов войн работает гериатрический центр, где прием ведут квалифицированные специалисты. Недавно омские медики стали участниками V Всероссийского Конгресса по геронтологии и гериатрии. Своим опытом работы с коллегами из других регионов и стран поделился главный специалист-гериатр министерства здравоохранения Омской области, главный врач областного Госпиталя для ветеранов войн Евгений Захаров.

По мнению специалистов, обращаться к гериатрам нужно уже в возрасте 60 лет, чтобы скорректировать питание, образ жизни, физические нагрузки, медикаментозную терапию.

«Сегодня люди в 60 лет не являются пожилыми, но в 75 лет, как считается, наступает старческий возраст. И нужно к этому моменту подойти в активном состоянии, – говорит Евгений Захаров. – Для этого нужно следить за собой и следовать советам гериатра. Это, во-первых, физическая нагрузка. Это действенный способ борьбы со старческой астенией, одним из самых распространенных состояний в старшем возрасте. Она включает 80 различных синдромов. Например, сидром падения, когда пожилые люди часто падают».

Сегодня гериатры ведут прием не только в центре Госпиталя для ветеранов войн, но и на базе поликлиник и районных больниц. В перспективе количество таких специалистов планируют увеличивать. И медики советуют не стесняться и не затягивать с визитом к такому врачу.