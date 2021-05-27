Омич погиб от удара током от высоковольтного провода

В обстоятельствах гибели омича разбирается следком. Фото: Олег ЗОЛОТО

В селе Ситниково Нижне-Омского района местные жители нашли тело односельчанина. Рядом болтались оборванные провода и валялось поваленное дерево. Накануне по омской области прошел ураган, который стал причиной падения многих деревьев.

Следователи предположили, что 65-летний омич мог погибнуть от удара током. Предполагают, что дерево упало на провода линий электропередач, от чего они порвались и задели проходившего сельчанина. По факту гибели пенсионера проводится проверка, отрабатывается эта и другие возможные версии произошедшего, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Омской области.