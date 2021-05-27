Дети играют у обрушившейся стены в районе Нефтяников в Омске

Стена продолжает понемногу разрушаться, а рядом играют дети. Фото: ВКонтакте

Не прекращается история с обрушившейся стеной в доме №53 по улице 20 Партъсезда. Из стены там дважды выпадали кирпичи. Уже после первого инцидента случаем заинтересовалась прокуратура и пообещала провести проверку. Но пока она еще идет, кладка успела обрушиться повторно. Оба раза чудом обошлось без травм. Местные уже знают, что это место лучше обходить стороной.

Видно, что со временем дыра в стене становится только больше. Фото: ВКонтакте

Сегодня в соцсетях одна из местных жительниц поделилась фотографиями этой стены сейчас. Вокруг нет никакого ограждения, ремонтом еще никто не занимается, а по грудам кирпичей уже разгуливают любопытные дети. Кроме того по фото видно, что кирпичи продолжают выпадать. Уже видна бетонная перегородка рядом с заложенным окном, а вторая рама грозит в скором времени вывалиться.