АО «Омск РТС» составлен список из 100 самых добросовестных потребителей

Подводя итоги отопительного сезона 2020-2021 гг., компания «Омск РТС» составила ТОП-100 самых ответственных потребителей - юридических лиц. В него вошли как коммерческие, так и бюджетные организации из различных сфер - от коммунального хозяйства до медицины. Это не только крупные компании, но и товарищества собственников жилья (ТСЖ), и индивидуальные предприниматели.

Представленные в списке организации выполняют обязательства перед АО «Омск РТС», своевременно оплачивали текущие начисления и не имели дебиторской задолженности в осенне-зимний период, в отношении них не применялись штрафные санкции и не начислялись пени.

Омичам информация может быть полезна, чтобы знать, исполняет ли свои обязательства УК или ТСЖ, предпринимателям информация тоже пригодится – чтобы понимать, надёжен ли их контрагент или партнёр. Список опубликован на сайте АО «Омск РТС» https://www.omskrts.ru/users/legal_person/top-100/

- Своевременная оплата начислений за потреблённую тепловую энергию обеспечивает бесперебойное функционирование объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период и качество подготовки к предстоящему отопительному сезону. АО «Омск РТС» ценит каждого потребителя, применяет индивидуальный подход в решении возникающих вопросов с каждым из них и постоянно работает над повышением качества сервиса. Компания благодарит организации, представленные в списке лучших, за ответственность и добросовестность в исполнении своих обязательств. От нашей совместной работы зависит жизнедеятельность города и комфорт его жителей, - отметил заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «Омск РТС» Олег Хилько.

Кроме того, сегодня на сайте компании обновлена ежемесячная информация о злостных неплательщиках https://www.omskrts.ru/users/legal_person/zlostynm-neplatelshhikam/ и список должников за ОДН среди УК и ТСЖ https://www.omskrts.ru/users/people/arrears/