В Омской области коронавирусом заразились еще 66 человек

Ковидные госпитали пока не пустеют. Фото: Артем КИЛЬКИН

Данные статистики по заболеваемости ковидом в Омской области пока называют не стабильными. Количество новых заражений ежедневно колеблется в районе 50-60 человек. Сегодня, например, медики выявили 66 новых случаев. Из них 41 человек смогут перенести болезнь дома, а 25 омичей попали в стационары под круглосуточное наблюдение. Всего с начала пандемии в Омской области заразились уже 47 254 человека.

Выздоровели за сутки 59 омичей. Удачно переболеть получилось у 40 227 человек.

К сожалению, продолжают фиксировать и летальные случаи. За сутки скончался один пациент, а за все время пандемии, по данным минздрава, скончались от ковида 1 431 человек.

В прививочной компании поучаствовало всего 205 299 жителей региона, а полностью привиты уже 163 724 человек.