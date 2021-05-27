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Общество27 мая 2021 10:59

В Омской области коронавирусом заразились еще 66 человек

25 попали в больницы с осложнениями
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Ковидные госпитали пока не пустеют.

Ковидные госпитали пока не пустеют.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Данные статистики по заболеваемости ковидом в Омской области пока называют не стабильными. Количество новых заражений ежедневно колеблется в районе 50-60 человек. Сегодня, например, медики выявили 66 новых случаев. Из них 41 человек смогут перенести болезнь дома, а 25 омичей попали в стационары под круглосуточное наблюдение. Всего с начала пандемии в Омской области заразились уже 47 254 человека.

Выздоровели за сутки 59 омичей. Удачно переболеть получилось у 40 227 человек.

К сожалению, продолжают фиксировать и летальные случаи. За сутки скончался один пациент, а за все время пандемии, по данным минздрава, скончались от ковида 1 431 человек.

В прививочной компании поучаствовало всего 205 299 жителей региона, а полностью привиты уже 163 724 человек.