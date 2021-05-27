Экс-глава Госжилинспекции Бурых перешел работать в мэрию Омска

Александр Бурых стал начальником Госжилинспекции. Фото: omskportal.ru

Напомним, бывший глава Госжилинспекции региона Александр Бурых ушел в отставку 1 апреля. Сообщалось, что он написал заявление по собственному желанию. Чиновник объяснил свое решение давлением, которое на него оказывалось, в том числе в СМИ.

Сегодня, 27 мая, стало известно о переходе Александра Владимировича в омскую мэрию. В пресс-службе горадминистрации сообщают, что он назначен на должность заместителя главы Центрального района Амангельды Медунбаева.

Обязанности главы Госжилинспекции временно исполняет Олег Подгурский.