Маленький мальчик в Омске чуть на упал из окна 12 этажа

Мальчика удалось уговорить спуститься обратно в квартиру. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Амура недавно стали участниками небольшой спасательной операции. В доме по улице 21 Амурская в окне 12 этажа один из местных жителей заметил маленького ребенка. Малыш стоял на подоконнике и вышел на металлический отлив, который в любой момент мог обвалиться. Жильцы сразу вызвали полицию, но сами не остались в стороне. Некоторые из них растянули под окнами ковры, готовясь принять ребенка, если он упадет. Но, к счастью, это не понадобилось. Соседу удалось привлечь внимание ребенка и убедить его отступить обратно на подоконник, чтобы позвать маму.

В это время в квартиру уже стучали. Оказалось, что родители были не в курсе, чем занимается их ребенок. В это время они выпивали с соседями и не заметили, что ребенок залез на подоконник. 35-летнюю мать оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей и поставили семью на профилактический учет, сообщили в пресс-службе полиции.