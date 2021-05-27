Скончалась еще одна пострадавшая в аварии фур под Омском

После аварии в больницу попали двое. Одна из пострадавших не выжила. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне под Омском произошла серьезная авария с участием двух фур и одной легковушки. Водитель большегруза выехал на встречку, где снес еще одну фуру и легковушку. На месте скончались виновник аварии и пассажирка иномарки. Водитель и еще один пассажир попали в больницу.

Как стало известно, в реанимации скончалась еще одна девушка. Медики не смогли ее спасти, но продолжают бороться за жизнь водителя. В причинах и обстоятельствах аварии продолжают разбираться в полиции.