Осталось три дня до окончания голосования по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства

Пятую неделю жители Омской области принимают участие во всероссийском голосовании по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства. Голосование, запущенное Минстроем России и АНО «Диалог Регионы» в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», стартовало 26 апреля. В Омской области на платформе 55.gorodsreda.ru представлены объекты благоустройства в Калачинске, Исилькуле и Таре, а также дизайн-проекты общественных территорий города Омска. Объекты, набравшие по итогам голосования наибольшее количество голосов, благоустроят в следующем году. В Калачинске на выбор предложены 4 пешеходные зоны: по ул. Вокзальной и ул. 30 лет Победы, по ул. Калачинской, по ул. Черепова и по ул. Смирнова (от ул. 70 Бригады до ул. Фрунзе). В Таре на голосование представлены пешеходная зона по ул. Ленина (от пер. Спартаковский до ул. 40 лет ВЛКСМ), пешеходная зона по ул. Ленина (от пер. Спартаковский до дома № 98) и сквер Ермака. В Исилькуле можно сделать выбор между пешеходной зоной по ул. Ленина и по ул. Партизанской.

Дизайн-проекты представлены по пяти территориям в четырех округах города Омска, а именно: территория городского сада, площадь им. Лицкевича, сквер им. Панфилова, Старозагородная роща, территория вдоль ул. Моторной и пр. Сибирского. Для каждой территории на выбор представлены по два дизайн-проекта благоустройства, подготовленных с учетом обращений и предложений граждан. Все эти территории благоустроят в 2022 году по дизайн-проектам, которые наберут наибольшее количество голосов.

В голосовании может принять участие любой житель региона старше 14 лет. Сделать это можно до 30 мая включительно несколькими способами: на платформе 55.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг»), в личном кабинете на портале «Госуслуги» или с помощью волонтеров, которые работают в общественных местах в Омске, Исилькуле, Калачинске и Таре и помогают проголосовать по номеру телефона. Процесс голосования займет всего несколько минут. А в результате благодаря участию жителей в городские пространства вдохнут новую жизнь.

Возможностью преобразить города региона воспользовались уже более 97 тысяч омичей. Больше всего голосов отдано за дизайн-проекты в Омске (84 621 голос). За объекты благоустройства в Таре проголосовали 4951 человек, в Исилькуле - 4027, в Калачинске –4001.