На видео попало, как омский подросток решил искупаться в Иртыше во время бури

Отчаянный юный омич решил искупаться прямо во время бури.

Накануне в Омске резко испортилась погода: солнце скрылось за тучами и поднялся сильный ветер. Многие омичи поспешили укрыться в помещениях, а вот нескольким подросткам ураганный ветер оказался не страшен. Они расположились на пустынном пляже, а один из них даже решил искупаться.

- Выплывай, а то унесет! – кричал смельчаку один из друзей. И действительно, течение в разлившейся реке и так усилилось, а ветер еще и поднимал волны, которые чуть не накрывали пловца с головой. Парень не стал отплывать далеко от береги и по просьбе друзей быстро вернулся. Его поступок не оценили не только друзья, но и комментаторы в соцсетях. Омичам такие действия показались крайне безрассудными, особенно учитывая то, что и в хорошую погоду на воде хватает несчастных случаев.