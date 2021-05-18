Студенты Омского ГАУ стали призерами чемпионата и первенства по пауэрлифтингу

За награды соревнований вели борьбу около 70-ти атлетов из Омска, а также Калачинского и Исилькульского районов.

Атлеты Омского ГАУ под руководством тренера сборной команды С.П. Стрельникова смогли составить конкуренцию силачам из других вузов города. По итогам двух дней соревнований наши спортсменки уступили только представительницам из Сибирского государственного университета физической культуры и спорта и заняли второе место на чемпионате Омской области.

В первенстве Омской области, в котором принимали участие спортсмены до 20 лет, представители Омского ГАУ завоевали серебряные медали среди юниорок и юношей в комплексном зачете.