Все парки и скверы в Омске обработали от клещей

Клещи уже успели покусать несколько сотен человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

Первых клещей в этом году омичи заметили сразу после таяния снега. Еще было довольно прохладно, когда жители города сообщили о том, что паразиты уже активизировались. Для обработки территорий парков и скверов дали срок до 25 мая. Как сообщают в мэрии, в сроки подрядчик уложился.

Всего определили более 100 территорий, которые должны были обработать от клещей. Туда вошли не только парки и скверы, но и обычные улицы. Теперь во всех районах зеленые зоны обработаны. Но терять бдительности и забывать о средствах защиты не стоит. клещи уже успели покусать почти тысячу человек. В следующий раз масштабную обработку проведут только осенью, с 25 августа по 1 октября.