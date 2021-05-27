В Омской области на квартиры для сирот выделят почти полмиллиарда рублей

В сельских районах на различных этапах под застройку находятся 115 земельных участков под будущие дома. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омское правительство продолжает активную работу по предоставлению жилья сиротам. Сейчас к выделению земельных участков под строительство будущих домов подключились муниципальные районы. На сегодняшний день там на различных этапах под застройку находятся 115 земельных участков. Как сообщает пресс-служба омского правительства, из них 42 участка сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет, в процессе формирования находится 31 участок. Объявлено 22 электронных аукциона на предоставление земельных участков в аренду под застройку.

На покупку жилья для сирот в регионе выделят на треть средств больше, чем годом ранее - 478,6 млн рублей. Это не менее 239 квартир. В общей сложности в период с 2021 по 2023 год, по соглашению с Министерством просвещения РФ, из федерального и областного бюджетов на приобретение квартир будет направлено 1 млрд 244 млн рублей.

Министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Квартиры для выпускников детских домов будут приобретаться не только в Омске, но и на территории муниципальных районов. Региональные власти готовы в этом году приобрести большую партию квартир для льготной категории детей-сирот, проживающих в сельской местности. Для этого Правительством Омской области ведется комплексная работа с застройщиками, - сказал министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов.

В качестве перспективного направления жилищного строительства в сельских районах рассматривается строительство домов блокированной застройки. Новые владельцы жилых помещений смогут использовать участок, который будет передаваться вместе с квартирой. Такой вариант жилищного строительства рассматривают Горьковский, Кормиловский, Павлоградский, Нововаршавский, Русско-Полянский, Полтавский, Муромцевский, Называевский, Усть-Ишимский, Оконешниковский и Крутинский муниципальные районы.

Власти для удобства застройщиков, которые готовы предоставить жилья для сирот на торгах, Для застройщиков, организовали «прямую линию». Известно, что в период с января по май этого года уже объявлено 142 электронных аукциона. Сейчас по 10 аукционам идет прием заявок, по результатам электронных аукционов заключены госконтракты на 6 жилых помещений для последующего предоставления льготникам.