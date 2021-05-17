У лесников Омского ГАУ весенние заботы

Сохранение лесов помогает эффективно бороться с загрязнением воздуха. Деревья поглощают широкий спектр загрязнителей воздуха, включая окись углерода, двуокись серы и двуокись азота. Леса спасают миллионы жизней. Лесные пожары наносят огромный вред состоянию естественных лесных экосистем, надолго, если не навсегда, замедляя процесс восстановления.

Практика проходила под руководством доцента кафедры садоводства лесного хозяйства и защиты растений. Обучающиеся совместно со своим руководителем с успехом закрепили полученный теоретический материал на практике с применением специализированного оборудования.

Там же в Омском лесничестве было выкопано более 700 единиц саженцев для проведения лесовосстановительных работ лесокультурных фондов в Подгородном участковом лесничестве. Все саженцы высажены на вырубках и пожарищах прошлых лет. Восстановительные работы, в том числе и с целью отработки навыков технологии посадки лесных культур, произведены на площади более 2-х га.