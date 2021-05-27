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Общество27 мая 2021 8:21

В Омске может похолодать до 0 градусов

Омичам снова придется пережить температурные качели
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Синоптики прогнозируют резкое похолодание ночью

Синоптики прогнозируют резкое похолодание ночью

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске неделю стояла аномальная жара, днем стояла жара более +30 градусов. Накануне прошла сильная буря. Уже сегодня похолодало, температура опустилась до + 20. Такая тенденция сохранится до выходных. Ночью температура будет опускаться до +5 градусов. Синоптики из Обь-Иртышского УГМС прогнозируют, что в ночь на субботу, 29 мая, в некоторых районах ночная температура может и вовсе упасть до 0 градусов. Зато после этого снова начнет теплеть. Днем воздух может прогреться до +28.

По более долгосрочным прогнозам аномальная жара отступит. Омичей ждет теплая неделя с дневной температурой около +20…+25 градусов.