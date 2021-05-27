Омские школы обеспечены видеонаблюдением для проведения ЕГЭ

Работы были проведены по заказу государственного учреждения Омской области «Региональный информационно-аналитический центр системы образования».

Видеокамерами оборудованы 946 аудиторий. В учебных классах, где будут проводиться экзамены, установлено по 2 камеры. Они расположены так, чтобы в обзор попадали участники итоговых тестов, а также место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. Причем для наблюдения не доступны заполненные бланки, ответы и персональные данные выпускников.

«Видеонаблюдение на ЕГЭ — это уже привычная процедура. Нашими специалистами за годы практики отработаны различные технические вопросы, поэтому мы уверены, что все пройдет без сбоев. "Ростелеком" каждый год модернизирует систему видеонаблюдения, чтобы обеспечить прозрачность и открытость итоговых тестов, а также совершенствует защиту от хакерских и вирусных атак», — пояснил Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком».

Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». Пропускная способность портала рассчитана на одновременное подключение не менее 15 тысяч пользователей.

В целом по Сибири в этом году видеокамерами оборудованы 9,5 тысяч помещений в пунктах проведения ЕГЭ и в региональных центрах обработки информации. Больше всего камер задействовано в Красноярском крае, а также в Новосибирской и Кемеровской областях.