Омич проломил голову подруге после ссоры

Дебошира быстро задержали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С серьезной черепно-мозговой травмой в больницу попала 43-летняя жительница Исилькульского района. О ее тяжелом состоянии сообщили в полицию врачи. Оказалось, что побои нанес ее приятель.

Как предполагают следователи, травму женщина получила накануне вечером от своего 42-летего знакомого. Они находились в одном доме, когда разгорелся конфликт. Мужчина позволил себе поднять руку. Он так сильно избил сельчанку, что ей понадобилась помощь медиков. Мужчину задержали, как уточнили в пресс-службе полиции, он уже был неоднократно судим за кражи, грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью. Проводится проверка, после которой будет возбуждено уголовное дело.