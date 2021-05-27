Во время урагана в квартире омичей выбило сломанной веткой окно

Обломанные ветки пробили стекло многоэтажки. Фото: ВКонтакте

Вечером омичи все же ощутили обещанный сильный ветер. Он легко ломал деревья, снова поднял пылевую бурую и даже успел нанести ущерб имуществу. Омичка рассказала, что в ее квартире на улице Светлая сломанной веткой выбило окно. Когда начался ураган, во дворе стали падать старые ветки тополей. Как утверждает автор, они уже давно просят УК кронировать их, но пока безуспешно.

Омичка с трудом собрала все осколки в квартире. Фото: ВКонтакте

Одну из этих веток ветер и бросил в окно квартиры. Удар вышел таким сильным, что стекло полностью разбилось и высыпалось в квартиру. Повезло, что рядом с окном в этот момент не было никого из жильцов. Острых осколков насобирали целое ведро. Теперь придется потратиться на новое окно.